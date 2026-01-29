Cavese, saluta Sorrentino: l'attaccante passa alla Torres Il club metelliano si separa dalla punta

Un addio a sorpresa. La Cavese si separa da Daniele Sorrentino. La punta è stata ceduta alla Torres. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal club. Dopo l'arrivo di Gudjohnsen, nuovo rinforzo per l'attacco, il club metelliano ha scelto di dire addio al suo numero sette. Di seguito, il comunicato del club metelliano: "Cavese 1919 rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla Torres Calcio, le prestazioni sportive dell’attaccante Daniele Sorrentino. A Daniele, 61 match e 9 reti, un sincero ringraziamento per il lavoro svolto con la maglia aquilotta oltre all’augurio di raggiungere i migliori traguardi professionali nel prosieguo della propria carriera".