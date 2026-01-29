Lupo a "Granatissimi": "Salernitana, hai tutto per la rimonta" L'ex ds del Cosenza: "I granata avevano rosa importante dall'inizio, poi qualcosa non ha funzionato"

Fabio Lupo analizza ai raggi X il campionato di serie C. Ai microfoni di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel, l’ex direttore sportivo ha analizzato il momento del girone C, sottolineando come la classifica sia la fotografia nitida del valore delle squadre: “Il mercato di gennaio lo si fa sempre in funzione delle necessità. La Salernitana aveva delle lacune e ha scelto di rafforzare una squadra già di ottimo livello, Catania e Benevento invece hanno una rosa già importante”.

Lupo continua a credere nella Salernitana: “Non sempre le squadre forte riescono a rendere per quello che è il proprio valore. Penso alla Fiorentina che lotta per non retrocedere in A. La Salernitana non è riuscita a dimostrare quel qualcosa in più che aveva per qualità e profondità di rosa. All’inizio del campionato le mettevo tra le pretendenti alla B con Catania e Benevento. Poi qualcosa non è funzionato. Ora però Faggiano sta facendo il possibile però per provare a rientrare anche con sacrifici importanti. E' arrivato un attaccante importante come Lescano ma l'organico è importante, impreziosito da Berra e Arena per la difesa. Leggo di Verre che sarebbe davvero un colpaccio ma il mercato è stato importante”.

Sul rischio di un campionato che possa perdere squadre nelle prossime settimane, Lupo è duro: “Si continua a sottovalutare un rischio molto importante, ovvero quello di un’area professionistica troppo ampia. Sarebbe ideale avere due gironi anche per per preservare le scelte geografiche. Serve essere più rigidi nei controlli, controllare lo stato di salute dei club per evitare guai del genere”.