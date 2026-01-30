Salerno, 100 milioni per completare la metropolitana Confermato il finanziamento da parte del Mit che rilancia anche per il Cilento

“L’impegno del Mit per le infrastrutture della Campania segna un nuovo passo in avanti: il Cipess ha riassegnato 100 milioni di euro per il completamento della metropolitana di Salerno, opera che seguo da vicino sin dall’inizio del mio mandato. Si tratta di un’infrastruttura strategica per assicurare la funzionalità dell’aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento e per rafforzare la mobilità nel territorio, anche nell’ottica dell’intermodalità". Lo dichiara il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia che ha poi annunciato altri investimenti per la provincia di Salerno e, in particolare, per il Cilento.

"Vengono inoltre rifinanziati i fondi per la sicurezza di due dighe del Cilento, pari a 2,25 milioni di euro per la diga del Carmine, nel comune di Cannalonga, e 1 milione di euro per la diga di San Giovanni Corrente, a Ceraso. Continueremo a tenere alta l’attenzione sullo sviluppo delle infrastrutture salernitane, da cui passa la crescita di tutta la regione”.