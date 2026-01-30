Salerno, blitz nel centro storico: chiusi locali, scoperto macello clandestino Sequestrati quintali di alimenti, sanzioni per oltre 40mila euro

Blitz dei carabinieri del Nas nel centro storico di Salerno. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità, insieme a personale della locale compagnia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Polizia Municipale e dell’Asl di Salerno, hanno individuato e sequestrato un macello abusivo. Il locale, allestito in un immobile del centro storico, era in pessime condizioni igienico-sanitarie (sporco diffuso, pareti e soffitti privi di rivestimento e non sanificabili, presenza di infestanti). La struttura è stata sottoposta a un immediato provvedimento di sospensione.

I militari, inoltre, hanno proceduto a sequestrare sei quintali di carne, carcasse di animali prove di bollatura sanitaria e una tonnellata di alimenti in cattivo stato di conservazione.

Contestualmente è stato chiuso anche un minimarket, riconducibile allo stesso straniero: anche in questo caso nell'attività sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie. Sequestrati oltre 40 chili di prodotti alimentari.

I controlli, poi, hanno riguardato anche altre attività del centro storico di Salerno. Disposta la chiusura "ad horas" di un kebab, sempre per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sospeso anche un altro minimarket, sempre per gravi carenze igienico sanitarie.

Nel corso dell'operazione sono state elevate, complessivamente, sanizioni amministrative per circa 40mila euro.