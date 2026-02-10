Asse Unisa-Sistemi Salerno: nasce un ponte tra ricerca e servizi Iniziativa promossa dal deputato dem Piero De Luca

Creare un ponte tra ricerca accademica e servizi di pubblica utilità per favorire l’imprenditorialità innovativa, consolidare il legame tra alta formazione e gestione dei servizi alla cittadinanza per generare valore economico e sociale: sono questi gli obiettivi del Protocollo d’Intesa siglato presso la Biblioteca e Sala Consiglio “Enrico Mattei” di Sistemi Salerno.

Il protocollo, che vede come attori protagonisti Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università degli Studi di Salerno, nasce da un’iniziativa promossa dal deputato dem Piero De Luca, che ha voluto sostenerla fortemente. Legare in maniera funzionale e operativa l’opera quotidiana del maggiore polmone scientifico, di ricerca e del sapere – l’Università degli Studi di Salerno – insieme con l’attività della Holding che sovrintende il sistema delle partecipazioni societarie del Comune di Salerno, con l’obiettivo di garantire una comune strategia industriale.

Il presidente di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., Anna Ferrazzano, ha dichiarato: “Esiste un fertile territorio di interscambio tra Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A. e l’Università che l’onorevole De Luca ha individuato e sul quale sono state avviate specifiche e proficue interlocuzioni per rendere possibili sinergie e percorsi programmatici, convinti di coinvolgere studenti e laureati, con un occhio particolare alle donne, invertendo la tendenza e aprendo nuovi orizzonti di operatività nel campo della ricerca, di percorsi produttivi virtuosi e di creazione di proficue sinergie e collaborazioni”.

Questa iniziativa ha incontrato il favore del Magnifico Rettore, Virgilio D’Antonio, che con slancio ha accolto e condiviso il progetto, confermando di voler fortemente mettere in pratica una visione ampia, aperta, dinamica dell’Accademia, immersa e innervata nella specificità e complessità dei nostri territori. «L’intesa di oggi rappresenta un ulteriore tassello nel processo di costruzione del dialogo tra l’Università di Salerno e il suo territorio di riferimento, un dialogo che consenta di portare le competenze e le eccellenze che sono all’interno dei nostri Dipartimenti a servizio delle comunità. Al contempo, in una dimensione biunivoca, questo accordo lo immaginiamo anche come un ideale osservatorio sul territorio, per conoscere da vicino, attraverso la relazione con attori come Sistemi Salerno, le istanze che le realtà imprenditoriali esprimono anche in termini di competenze occupazionali richieste. Questo è necessario per creare nuove opportunità per i nostri giovani, con esperienze di formazione mirata, di tirocinio diretto e di inserimento nel mondo del lavoro. Dobbiamo creare per i nostri ragazzi quelle condizioni importanti per scegliere di rimanere a lavorare qui, oppure di andare all’estero, fare un’esperienza internazionale, e riportare nel loro territorio le competenze acquisite».

Dunque, d’ora in avanti tutte le società del Gruppo Sistemi Salerno, insieme con l’Università degli Studi di Salerno, inaugurano un nuovo percorso, un importante osservatorio finalizzato ad inquadrare il mondo del lavoro da vicino, con l’obiettivo di rilanciare e applicare le più moderne, competitive e produttive dinamiche operative.