Cavese-Salernitana, info prevendita: chiuso il settore ospiti Il club metelliano annuncia la chiusura del settore riservato ai tifosi granata

Niente presenza dei tifosi della Salernitana a Cava de’ Tirreni. Per Cavese-Salernitana in programma sabato pomeriggio la Prefettura di Salerno ha disposto profonde limitazioni nella corsa ai tagliandi. La vendita dei biglietti sarà autorizzata solo ai residenti nel Comune di Cava de' Tirreni e la contestuale chiusura del Settore Ospiti. Dopo i fari accesi dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ora arriva anche l'ufficialità con il Simonetta Lamberti che sarà off-limits per i supporters granata.

Il club informa inoltre che dalle ore 10 di domattina mercoledì 11 febbraio e sino alle ore 10 di giovedì 12 febbraio, i sottoscrittori dell'abbonamento "Una Fede Da Onorare" per il campionato in corso, potranno confermare esclusivamente il loro posto. Inoltre dalle ore 10 di giovedì 12 febbraio inizierà la vendita libera per tutti i settori dello Stadio "Simonetta Lamberti".