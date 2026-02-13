Vertenza Fonderie Pisano, le associazioni chiedono un incontro al commissario

Nuova puntata del braccio di ferro sulle Fonderie Pisano di Salerno. In vista della prossima conferenza dei servizi per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), le associazioni "Salute e vita" e "Medicina Democratica", hanno rinnovato la richiesta di un incontro ad horas al commissario prefettizio del Comune.
I firmatari della missiva ricordano "l'emergenza ambientale e sanitaria che insiste nel territorio comunale in località Fratte a via dei Greci" e la sentenza del maggio scorso da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per la violazione del diritto alla vita privata e familiare.
"Chiediamo di poter esporre la vicenda e garantire che l’Ente Comune di Salerno possa, attraverso i suoi dirigenti, partecipare compiutamente al prossimo tavolo istituzionale convocato per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alle Fonderie Pisano del 18 febbraio e in quella sede esprimere un parere sulla vicenda volto a diniegare, e per motivi urbanisti, e per motivi ambientali e sanitari, l’autorizzazione all’opificio. Ritenuta la gravità della situazione attendiamo fiduciosi un riscontro positivo data l’importanza e l’urgenza della questione sanitaria".