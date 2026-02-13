VIDEO | La frana di Vietri sul Mare che minaccia le case ripresa dal drone Le immagini dei vigili del fuoco, che stanno monitorando l'area: oggi vertice in Prefettura

Sono immagini spettacolari nella loro drammaticità, che testimoniano la delicatezza del momento e l'apprensione vissuta da almeno sei nuclei familiari, costretti a lasciare in via precauzionale le proprie abitazioni.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno hanno sorvolato col drone la frana che sovrasta le abitazioni di via Madonna dell'Arco a Vietri sul Mare. Lo smottamento ha portato anche alla chiusura, in entrambi i sensi di marcia, della Strada Statale 163 Amalfitana.

"Dopo i rilievi tecnici e la georeferenziazione della nicchia di distacco, è emerso un potenziale rischio per le case circostanti e per la viabilità sovrastante", sottolineano i caschi rossi salernitani in una nota

Oggi è previsto un vertice in prefettura con la Protezione civile e la Regione Campania per fare il punto della situazione e adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la sicurezza.