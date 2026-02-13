Una buona notizia per Camerota e il Cilento: sta per arrivare il pediatra Il dottore Salvatore Neri ha comunicato l'imminente apertura degli studi: soddisfazione del comune

Nuovo pediatra per il territorio di Camerota: il dottore Salvatore Neri aprirà gli ambulatori a Camerota e San Giovanni a Piro. Lo rende noto l'amministrazione municipale guidata dal sindaco Mario Scarpitta, che sottolinea "l'importante presidio sanitario a sostegno delle famiglie del territorio".

La data ufficiale di apertura sarà resa nota nei prossimi giorni. Nel frattempo, al fine di garantire la continuità assistenziale per i piccoli pazienti, il dottore Muzzi continuerà a svolgere regolarmente il servizio ogni giovedì presso gli ambulatori Asl Salerno di Marina di Camerota.

"In un momento particolarmente complesso per il Cilento, segnato dalla carenza di medici e dalle difficoltà nel mantenere servizi sanitari essenziali, l’arrivo di un nuovo pediatra rappresenta un risultato significativo per l’intera comunità e un segnale concreto di attenzione verso il territorio - si legge nella nota del comune -. L’amministrazione comunale rivolge al dottore Neri un sincero augurio di buon lavoro, certa che saprà operare con professionalità, competenza e spirito di servizio. Un sentito ringraziamento viene inoltre espresso al dottore Cosenza per la costante presenza e l’impegno dimostrato nel tempo".

Il vicesindaco Saturno ha aggiunto: "Ringraziamo pubblicamente l’Asl per il costante impegno e l’attenzione dimostrata nei confronti di questi territori, soprattutto in una fase così delicata per la sanità locale". Per il sindaco Scarpitta "l’arrivo di un nuovo pediatra rappresenta un risultato importante per la nostra comunità. Continueremo a lavorare con determinazione affinché il diritto alla salute sia garantito a tutti i cittadini, senza differenze tra aree centrali e territori periferici".

