"Accessibilità negata sui binari": Salerno, il caso stazione in Parlamento Interrogazione della senatrice Gaudiano: disagi per i pendolari e turisti

Garantire accessibilità e mobilità per tutti in uno degli snodi ferroviari più importanti del Mezzogiorno. È questo il cuore dell’interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Felicia Gaudiano al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui si chiede chiarezza sui ritardi nell’adeguamento delle banchine dei binari 3 e 4 della stazione di Salerno.

Nonostante gli ingenti fondi nazionali ed europei destinati negli ultimi anni all’ammodernamento della rete ferroviaria, a Salerno due dei binari più utilizzati della dorsale tirrenica presentano ancora banchine non conformi allo standard, è la presa di posizione dell'esponente 5 Stelle.

Una mancanza che, denuncia la senatrice, si traduce in disagi quotidiani per persone a mobilità ridotta, anziani e famiglie con passeggini, viaggiatori con bagagli pesanti.

“È inaccettabile che una stazione tra le più frequentate d’Italia versi ancora in questo stato di inadeguatezza”, si legge nell’interrogazione, che punta il dito contro una programmazione degli investimenti ritenuta insufficiente e poco attenta alle reali esigenze del territorio.

La senatrice Gaudiano chiede al MIT tre risposte precise: "Perché i binari 3 e 4 non sono stati inclusi negli interventi di adeguamento, nonostante la disponibilità di risorse? Qual è il cronoprogramma dei lavori previsto da Rete Ferroviaria Italiana? Quando partiranno i cantieri per garantire finalmente standard di sicurezza e accessibilità conformi alle normative europee?".

Con l’interrogazione, Gaudiano punta a ottenere un impegno concreto da parte del Ministero e di RFI affinché la stazione possa finalmente garantire un servizio dignitoso e inclusivo, all’altezza del ruolo che ricopre e delle aspettative di cittadini e turisti.