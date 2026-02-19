Salernitana, Achik ‘vede’ il Monopoli. Antonucci spera nella convocazione Il numero sette è ancora alle prese con i guai al polpaccio. L'ex Bari torna a disposizione

Arrivano due ottimi aggiornamenti per Giuseppe Raffaele nella marcia d’avvicinamento alla sfida con il Monopoli di domenica pomeriggio. All’Arechi, la Salernitana confida di poter continuare a contare sull’estro e sulla fantasia di Ismail Achik. Il calciatore marocchino, alle prese con il periodo di Ramadan, sta facendo i conti con problemi al polpaccio che lo attanagliano dalla sfida con il Casarano e lo hanno limitato nel finale di gara con la Cavese. Il numero sette però ha svolto parte del lavoro con il gruppo questa mattina e viaggia dunque verso un recupero per il match di domenica. Raffaele pensa ad una possibile staffetta con Ferraris, confermando il 3-4-1-2.

Antonucci verso la prima convocazione

Buone notizie anche per Mirko Antonucci. Il calciatore di proprietà dello Spezia si era presentato in granata con i postumi di un problema fisico registrati negli sgoccioli della sua avventura al Bari. L’esterno offensivo, dopo un periodo di riatletizzazione, si è finalmente aggregato al resto della truppa e proverà a strappare la sua prima convocazione in maglia granata. Lavoro differenziato per Luca Boncori e Roberto Inglese. Su quest’ultimo c’è ancora incertezza sui tempi di recupero. Palestra e terapie per Giuseppe Carriero, sicuro forfait per domenica. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy.