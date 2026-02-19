Salernitana, Achik ‘vede’ il Monopoli. Antonucci spera nella convocazione

Il numero sette è ancora alle prese con i guai al polpaccio. L'ex Bari torna a disposizione

salernitana achik vede il monopoli antonucci spera nella convocazione
Salerno.  

Arrivano due ottimi aggiornamenti per Giuseppe Raffaele nella marcia d’avvicinamento alla sfida con il Monopoli di domenica pomeriggio. All’Arechi, la Salernitana confida di poter continuare a contare sull’estro e sulla fantasia di Ismail Achik. Il calciatore marocchino, alle prese con il periodo di Ramadan, sta facendo i conti con problemi al polpaccio che lo attanagliano dalla sfida con il Casarano e lo hanno limitato nel finale di gara con la Cavese. Il numero sette però ha svolto parte del lavoro con il gruppo questa mattina e viaggia dunque verso un recupero per il match di domenica. Raffaele pensa ad una possibile staffetta con Ferraris, confermando il 3-4-1-2.

Antonucci verso la prima convocazione

Buone notizie anche per Mirko Antonucci. Il calciatore di proprietà dello Spezia si era presentato in granata con i postumi di un problema fisico registrati negli sgoccioli della sua avventura al Bari. L’esterno offensivo, dopo un periodo di riatletizzazione, si è finalmente aggregato al resto della truppa e proverà a strappare la sua prima convocazione in maglia granata. Lavoro differenziato per Luca Boncori e Roberto Inglese. Su quest’ultimo c’è ancora incertezza sui tempi di recupero. Palestra e terapie per Giuseppe Carriero, sicuro forfait per domenica. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 11:00, sempre al Mary Rosy.

Ultime Notizie