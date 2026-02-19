Area industriale di Fosso Imperatore, ultimati i lavori di restyling La soddisfazione dell'amministrazione: finalmente un'area più attrattiva per gli imprenditori

Si sono ufficialmente conclusi i lavori del mini ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore, un intervento atteso da anni e fondamentale per dotare la zona delle infrastrutture primarie necessarie allo sviluppo produttivo. L’area, fino a poco tempo fa caratterizzata da strade sterrate e servizi insufficienti, si presenta oggi profondamente trasformata.

L’opera, approvata nell’ottobre 2021 e avviata il 17 aprile 2023, ha richiesto una variante progettuale e la risoluzione di diversi contenziosi, ma ha permesso la realizzazione di interventi strategici: un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e nere, nuovi tronchi stradali, parcheggi, marciapiedi e un moderno impianto di pubblica illuminazione a tecnologia led.

“Si tratta di un’opera importante per la creazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione che consentono alle cinque aziende di avere il collegamento alle urbanizzazioni primarie”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna, sottolineando anche la realizzazione di 33 pozzi disperdenti per migliorare la gestione delle acque e l’utilizzo di betonelle fotocatalitiche per i marciapiedi, materiali più duraturi e capaci di ridurre l’accumulo di calore.

Il presidente della Commissione Lavori Pubblici, Luciano Passero, ha ricordato come i lavori abbiano subito rallentamenti a causa dei contenziosi sugli espropri, risolti definitivamente nel giugno 2024. “Nonostante le difficoltà tecniche e legali, sono stati realizzati nuovi tronchi stradali, marciapiedi, parcheggi permeabili, impianti di illuminazione led e reti per i sottoservizi. L’area pip è oggi pienamente operativa e dotata di tutte le infrastrutture necessarie allo sviluppo produttivo del territorio”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo De Maio, che definisce l’intervento “un risultato concreto per la città. Interveniamo su un’area strategica, dotandola finalmente delle infrastrutture necessarie per garantire efficienza, sicurezza e servizi adeguati alle imprese. Ora l’obiettivo è completare l’ampliamento dell’area industriale di Fosso Imperatore”, ha dichiarato il primo cittadino.