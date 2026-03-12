VIDEO. Ravello, inaugurata la nuova caserma dei carabinieri Si rafforza la presenza dell'Arma nel comune della Divina

È stata inaugurata a Ravello la nuova stazione dei carabinieri. La caserma, che è ubicata in via San Cosma in uno storico palazzo risalente al 1949 - restaurato nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche - coniuga oggi memoria storica e funzionalità moderna, offrendo spazi adeguati alle esigenze operative dei carabinieri.

La presenza dell’Arma a Ravello inoltre, attraversa un percorso lungo tre secoli, da cui emergono tracce dell’esistenza dei Carabinieri Reali in queste terre già dalla seconda metà dell’Ottocento, impegnati a controllare un territorio impervio e isolato. Da allora ad oggi la missione si è evoluta senza mai mutare nella sostanza, facendo della Stazione di Ravello un modello di polizia di prossimità, custode non solo dei cittadini ma anche di questo territorio dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1997.

La giornata celebrativa ha avuto inizio con la resa degli onori militari al Generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli, comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” accompagnato dal generale di Divisione Francesco Gargaro, comandante della Legione Carabinieri “Campania”, sulle note della marcia d’ordinanza “La Fedelissima” eseguita dalla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, seguita da un breve raccoglimento in onore di tutti i “caduti” nell’adempimento del dovere. Si è quindi proceduto alla benedizione delle Bandiere, nazionale ed europea, da parte di S.E. Monsignore Orazio Soricelli, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de Tirreni e da don Carlo Lamelza Capo Servizio Assistenza Spirituale del Comando Legione Carabinieri “Campania”, consegnate dal sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier al comandante della Stazione di Ravello, Procolo Chiocca, a cui è seguita l’alzabandiera solenne, il tradizionale taglio del nastro e lo scoprimento della targa esterna con la denominazione della caserma.

La cerimonia ha visto gli interventi di saluto e ringraziamento del sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier e del comandante Provinciale Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre. Oltre alla cittadinanza, hanno partecipato all’evento i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale Militare, ed ancora numerose e diverse autorità civili, militari e religiose della Costiera Amalfitana.

Presenti infine una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Comprensivo Ravello- Scala e dell’Istituto Mariano Bianco di Amalfi coinvolti nella giornata commemorativa attraverso il progetto educativo "Custodire la Casa Comune: percorsi di legalità e storia tra i borghi di Ravello e Scala". Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ravello-Scala hanno vestito i panni di "Ciceroni della Memoria", presentando una "Mappa Storico-Narrativa" che ha ripercorso le tappe dell’Arma sul territorio: dalle radici ottocentesche fino alla storica scorta reale a Villa Episcopio nel 1944, evidenziando il ruolo dei Carabinieri come "ponte" secolare tra le due comunità.

Parallelamente, gli alunni della Scuola Diocesana "Mariano Bianco" di Amalfi hanno curato il momento più simbolico della cerimonia: la consegna delle "Chiavi della Casa Comune" e del "Decalogo del Piccolo Custode".