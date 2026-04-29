Pallamano, A1. Jomi Salerno, si alza il sipario sulla semifinale playoff

La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo per l’attesissima semifinale playoff di Serie A1 femminile. Sabato 2 maggio, alle ore 19, alla Palestra Palumbo, la formazione salernitana affronterà il Brixen Sudtirol in gara 1 della serie.
Grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, la Jomi potrà contare sul vantaggio del fattore campo: gara 1 si disputerà infatti a Salerno, mentre gara 2 è in programma in trasferta. L’eventuale gara 3, qualora la serie non si chiudesse nelle prime due sfide, si giocherà nuovamente alla Palestra Palumbo.
Il Brixen Sudtirol arriva all’appuntamento dopo aver superato il Leno nei quarti di finale, imponendosi nella gara d’andata con il punteggio di 33-30 e pareggiando il match di ritorno per 27-27.
In casa Jomi Salerno cresce l’attesa per una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata, con l’obiettivo di compiere un ulteriore passo verso la finale scudetto. Il supporto del pubblico di casa sarà fondamentale per spingere la squadra in questo importante appuntamento stagionale.
Appuntamento dunque fissato per sabato 2 maggio alle ore 19 alla Palestra Palumbo per una gara che promette spettacolo ed emozioni.