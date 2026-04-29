Lucarelli a 'Granatissimi': "Salernitana, puoi farcela. Iervolino è un plus" L'ex punta a Ottochannel: "Squadra, tecnico, ds e patron: c'è tutto per vincere. Tifo? 13esimo uomo"

Cristiano Lucarelli è intervenuto nel corso di “Granatissimi”, in onda su Ottochannel. L’ex bomber si è soffermato sull’attesa per i playoff: “Quando ci si arriva ad una classifica finale si ha contezza anche del merito del cammino fatto. Nel girone C, credo che Catania e Salernitana avrebbero meritato qualche punto di più anche per la forza delle rispettive squadre. Ora arrivano i playoff e credo che sia un vantaggio partire il più tardi possibile anche perché si affrontano squadre che invece hanno bruciato energie importanti, ancor di più in piazze importanti come Salerno, come Catania, come Cosenza dove si bruciano non solo risorse fisiche ma anche mentali”.

“La Salernitana ha tutto per vincere i playoff”

La post-season è centrale nelle riflessioni del tecnico, con un suo giudizio sulle qualificate ai playoff: “E’ molto difficile dare un giudizio. Ci sono squadre con nomi importanti come la Salernitana ma anche outsider, come la Carrarese di due anni fa, che possono fare il colpaccio. Se guardo a questi playoff, Salernitana, Catania, Cosenza, Brescia, Ascoli sono le squadre che hanno maggiore qualità e più scelte. Per me inizio un altro campionato. La Salernitana ha tanti vantaggi: una squadra forte, un ambiente che è il dodicesimo, il tredicesimo uomo in campo, un allenatore esperto, un direttore sportivo che è tra i migliori in categoria e ci aggiungo anche la proprietà. Perché è vero che ci sono due retrocessioni alle spalle ma c’è anche una volontà di rimetterci tanti soldi di Iervolino perché non si è risparmiato, spendendo tanto sperando di azzeccare le scelte. Parliamo di un patron giovane, con tante prospettive e che non vanno sottovalutate al di là dei risultati sportivi”.

"La maglia granata pesa venti tonnellate"

Poi le parole al miele per la città: "Giocare in questa piazza deve essere solo un privilegio. Credo che i calciatori lo sappiano. Poi è ovvio che ci sono pressioni. Forse è più facile giocarci in serie A e non in C. Giocare con la maglia della Salernitana pesa 20 tonnellate. Anzi, in queste categorie, chi gioca contro di te vuole fare la partita della vita. Secondo me bisogna inculcare in questi calciatori la mentalità che chi gioca contro la Salernitana avrà sempre la volontà di fare l'impresa perchè vincere all'Arechi sposta tanto. Però allo stesso tempo c'è un popolo innamorato, bramoso di vincere, di ripartire in altre categorie. Mi auguro venga concesso ai tifosi di andare in trasferta".