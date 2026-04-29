Paura a Montecorvino Rovella: 83enne si perde in montagna Era uscita con il figlio in cerca di asparagi, è stata ritrovata in casa

Paura nel pomeriggio a Montecorvino Rovella per un'anziana dispersa tra le montagne del comune dei Picentini. La donna era uscita in cerca di aspaagi insieme al figlio; ad un certo punto i due si sono separati ed il giovane, non riuscendo a ritrovare la madre, ha allertato il 118.

L’allarme è arrivato al Soccorso Alpino e Speleologico della Campania tramite la centrale operativa di Cassano Irpino e una squadra di tecnici si è subito recata in zona. Volontari e operatori hanno passato al setaccio l'area per provare a ritrovare l'anziana. Minuti estremamente concitati che hanno preceduto l'auspicato lieto fine: fortunatamente, infatti, la donna è stata ritrovata nella propria abitazione dai vigili urbani e l’allarme è rientrato. Sul posto presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri del locale Comando Stazione, nonché i militari del SAGF.