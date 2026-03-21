Emergenza epatite, intensificati i controlli sulle mense a Sala Consilina

Al posto della frutta fresca sarà servita purea di frutta in contenitori monoporzione

emergenza epatite intensificati i controlli sulle mense a sala consilina
Sala Consilina.  

Alla luce dei recenti casi di epatite A registrati in Campania, l’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha ritenuto opportuno adottare ulteriori misure di prevenzione a tutela della salute pubblica, con particolare attenzione al servizio mensa.

La consigliera comunale delegata alla mensa, Antonietta Cirone, insieme al responsabile del servizio, Piero Spinelli, e al sindaco Domenico Cartolano, ha richiesto formalmente alla ditta incaricata della preparazione dei pasti di intensificare in maniera rigorosa tutte le procedure igienico-sanitarie.

Inoltre, in accordo con la ditta, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione, è stato disposto che, temporaneamente, al posto della frutta fresca sarà servita purea di frutta in contenitori monoporzione sigillati, garantendo così un ulteriore livello di sicurezza alimentare.

L’obiettivo è quello di prevenire ogni possibile rischio di contagio, assicurando standard ancora più elevati nella manipolazione, preparazione e distribuzione degli alimenti, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L’Amministrazione continuerà a monitorare attentamente la situazione, in costante contatto con le autorità sanitarie competenti, per garantire la massima sicurezza ai cittadini, in particolare ai più piccoli che usufruiscono quotidianamente del servizio mensa.
 

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