Buccino, la denuncia: «Cane avvelenato, si faccia chiarezza» Lo ha reso noto la Guardia Agroforestale Italiana

Questa mattina a Buccino, comune della provincia di Salerno, un cane di grossa taglia appartenente ad una famiglia locale ha presentato tutti i sintomi di avvelenamento. Sul posto anche gli agenti della Guardia Agroforestale Italiana che hanno contattato i veterinari. L'episodio è stato denunciato dal presidente nazionale dell’Ente Antonio D’Acunto che ha ribadito la volontà di andare fino in fondo per far chiarezza su quanto accaduto.

«Troppi cani morti e troppo lenti gli interventi. Specialmente nei giorni di sabato e domenica risultano irreperibili. Si chiedono interventi più celeri e personale sempre reperibile», l'affondo del responsabile della Guardia Agroforestale Italiana. L'associazione, che offre anche un servizio di vigilanza zoofila «denuncerà ogni irregolarità», al fine di far chiarezza su quanto accaduto nelle scorse ore a Buccino.