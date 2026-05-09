Paura a Casal Velino: finisce con l'auto in un canale, salvato 86enne È stato condotto in ospedale in codice rosso

Intorno alle 16.30 i vigili del fuoco sono stati impegnati in un delicato intervento di soccorso sulla SR ex SS267, in località Contrada Ardisani, nel comune di Casal Velino. ?Un uomo di 86 anni, alla guida della propria Fiat 500, ha perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento, finendo all'interno di un canale di scolo adiacente alla carreggiata.

Allertati dai carabinieri, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono giunti tempestivamente sul posto. Data la posizione del veicolo e la morfologia del terreno, i caschi rossi si sono dovuti calare nel canale per raggiungere l'abitacolo. ?Per raggiungere l'uomo e prestargli i primi soccorsi, gli operatori sono passati attraverso il vetro del portellone posteriore della vettura. Una volta all'interno, hanno provveduto a ?immobilizzare il conducente, ?posizionarlo e imbracarlo in sicurezza su una barella spinale, effettuare il recupero verso il piano stradale, operazione resa complessa dalle condizioni logistiche.

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L’uomo, rimasto sempre cosciente nonostante il forte trauma e il comprensibile stato di shock, è stato estratto dal canale e affidato immediatamente alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto. È stato condotto in codice rosso al "San Luca". ?Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.