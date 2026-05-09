Salerno, paura in pieno centro: esploso un colpo di pistola Indagini in corso da parte dei carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Salerno a far chiarezza su di un episodio avvenuto nella serata di venerdì nei pressi di un'attività ristorativa di via Roma, nel cuore del centro cittadino. Due giovani, probabilmente minorenni, avrebbero esploso un colpo con una pistola scacciacani. I militari, allertati dal responsabile dell'attività, sono giunti sul posto e, nel corso dei rilievi, hanno rinvenuto e repertato un bossolo.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori potrebbe essersi trattato di una bravata, anche perché non si sarebbero registrate liti e nessuno avrebbe ricevuto minacce da parte di chi ha premuto il grilletto. I carabinieri, in ogni caso, hanno acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza e ora sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire ai responsabili.