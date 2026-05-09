Pallamano A1. Jomi Salerno da sogno: il pari con Brixen vale la finale scudetto Le salernitane su giocheranno lo scudetto contro Erice

La Jomi Salerno conquista la tredicesima finale scudetto dal 2010 a oggi pareggiando sul campo del Brixen Südtirol al termine di una semifinale intensa ed equilibrata. A Bressanone le due squadre danno vita a una sfida combattuta fino all’ultimo possesso: il tentativo di allungo delle salernitane nella ripresa non basta a evitare la rimonta delle altoatesine, ma il pari finale premia comunque la formazione campana grazie al vantaggio maturato nell’andata.



L’avvio di gara è caratterizzato da grande equilibrio, con le due formazioni capaci di rispondersi colpo su colpo. Dopo il primo quarto d’ora è il Brixen a mettere il muso avanti, trascinato dalle parate di Francesca Luchin e dalle giocate offensive di una brillante Nika Matavs. Salerno, però, non perde lucidità e resta pienamente in partita. Nonostante i tentativi delle padrone di casa di controllare il ritmo del match, la squadra allenata da Chirut riesce a chiudere il primo tempo avanti sul 15-14. Decisivo il break di 4-1 arrivato tra il 24’ e l’intervallo, firmato dalle doppiette di Woller e Malovic, che ribalta il 13-11 in favore delle altoatesine.



Nella ripresa l’equilibrio continua a dominare la scena. Sul 16-17, al 37’, è determinante il doppio intervento di Danti: il portiere campano neutralizza prima il rigore di Matavs e poi la successiva ribattuta di Hilber, permettendo alla Jomi di conservare il vantaggio. Con il passare dei minuti Salerno prova a prendere definitivamente il controllo della partita e al 52’ trova anche il massimo vantaggio sul 24-21.

Il Brixen, però, non si arrende e nel finale tenta l’assalto decisivo. A un minuto dalla sirena, sul 23-24, Danti si supera ancora fermando Matavs dai sette metri. Sulla successiva azione, però, Babbo trova la rete del definitivo pareggio. Negli ultimi secondi le campane gestiscono il possesso con esperienza e possono così festeggiare l’accesso alla finale scudetto.



In finale sarà ancora sfida contro Erice, che nel pomeriggio aveva chiuso la serie contro la Cassano Magnago bissando il successo di Gara 1 con una nuova vittoria in Gara 2.



JOMI SALERNO: Nappa, Mangone 5, Dalla Costa 2, Lepori, Rossomando 1, Fabbo 3, De Santis, Woller 2, Danti, Lanfredi 2, Lauretti Matos, Salvaro, Malovic 8, Nukovic, Gislimberti, Andriichuk 1. ALL. ADRIAN CHIRUT



BRIXEN SUDTIROL: Unterweger, Aichner 1, Dibona, Lucarini, Hilber 2, Habicher M. 2, Matavs 7, Vegni 3, Fadel, Babbo 7, Habicher N. 1, Luchin, Oberrauch, Gamper, Sozio 1. ALL. HUBERT NOESSING