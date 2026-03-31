Lavori di messa in sicurezza, disposta una nuova chiusura della Cilentana

Per consentire l’esecuzione di una nuova attività provvisoria per la sistemazione del piano viabile, finalizzata a garantire la circolazione (a senso unico alternato e con limite di velocità già in vigore), tra le ore 8.30 e le ore 12.30 di dopodomani, giovedì 2 aprile, si rende necessaria la chiusura totale della tratta di SS18VAR “Cilentana” compresa tra il chilometro 149,000 ed il chilometro 149,300, in località Massicelle a Montano Antilia.
Durante tale fascia oraria, saranno attive deviazioni e percorsi alternativi.
«Si ricorda che in corrispondenza di tale tratta stradale – interessata da un importante dissesto, occorse per cause esterne alla sede stradale – Anas ha già definito e consegnato l’intervento principale di ripristino del corpo stradale, per un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro», si legge in una nota diffusa da Anasa.
«Le attività su strada verranno avviate a seguito del periodo pasquale».
Si ricorda infine che, per il prosieguo delle attività di nuova pavimentazione in corso, la chiusura della tratta stradale tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania terminerà domani, mercoledì 1° aprile.
A seguire, tali lavorazioni verranno interrotte proprio per il periodo pasquale e riprenderanno mercoledì 8 aprile, con attivazione del senso unico alternato (in funzione dell’avanzamento delle attività) fino alla fine del mese di maggio.