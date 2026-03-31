Salernitana, testa al Benevento: Cosmi ritrova due pedine Il tecnico preme sull'acceleratore: domani doppia seduta

La marcia d’avvicinamento a Salernitana-Benevento è ufficialmente iniziata. Mentre Danilo Iervolino fa i conti con la frenata sul fronte cessioni, Serse Cosmi prova a resettare la sua Salernitana dopo i cinque schiaffi pesantissimi incassati a Potenza. “Perdere così è umiliante”, aveva raccontato nel post-gara al Viviani il tecnico umbro, amareggiato per il crollo granata e anche per la mancata reazione nel secondo tempo prima che il risultato prendesse una forma pesantissima da mandare giù.

Lo sguardo è rivolto al derby con i sanniti che lunedì sognano il colpaccio per poi guardare con attenzione cosa succederà a Catania. La Salernitana dal canto suo deve preservare il terzo posto, respingendo gli assalti di Cosenza e Casertana. Per la sfida dell’Arechi, Cosmi recupera Mirko Antonucci e Vladimir Golemic: il primo ha smaltito la fastidiosa lombalgia dei giorni scorsi, il secondo convive con la ferita lacero-contusa rimediata nel primo tempo della sfida con il Team Altamura. Sulla via del recupero anche Matteo Arena. Differenziato per Filippo Berra e Roberto Inglese. Gli allenamenti proseguiranno domani con una doppia seduta a partire dalle 10:00, sempre al Mary Rosy.