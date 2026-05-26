Union Brescia-Salernitana, il Rigamonti ci crede. Mille cuori granata presenti Novemila tagliandi venduti al Rigamonti. La Salernitana non sarà sola

Sarà un botta e risposta. In campo, come sugli spalti. All’Arechi hanno esultato entrambe le tifoserie di Salernitana e Brescia. Prima ha ruggito l’Arechi al gol di De Boer. Poi è stata festa per gli ospiti, con la rovesciata di Crespi che ha rimesso tutto in equilibrio. Nel mezzo anche i cori e gli striscioni che le due fazioni si sono dedicati tra gli applausi di un Arechi che ha vissuto una serata di calcio senza patemi sotto il profilo dell’ordine pubblico. Anche per questo appare singolare la decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di lanciare un alert sulla presenza dei tifosi granata al Rigamonti. Un allarme che il Gos ha trasformato in limitazioni: la vendita dei tagliandi ai residenti in provincia di Salerno è stata riservata esclusivamente nel settore ospiti e solo se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. Nel giorno di disputa della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. Sono appena duecento i tagliandi disponibili ancora nel settore ospiti.

Rigamonti di fuoco

C’è anche un’altra postilla: “la vendita dei biglietti negli altri settori dello stadio Rigamonti non sarà consentita ai soli residenti in provincia di Salerno”. Un assist che ha permesso ai tifosi granata non residenti in città ma in altre province d’Italia di riversarsi nel settore Gradinata – Lato Sud. Cuori granata sparsi ovunque in un Rigamonti che vuole però alzare la voce e trascinare gli uomini di Corini in finale: oltre 9mila i tagliandi venduti, segnale di una partita attesa in città e di un sogno serie B possibile.