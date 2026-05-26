Si sente male lungo il sentiero, giovane soccorsa in elicottero sull'Avvocata L'intervento del Soccorso Alpino e Speleologico e dell'équipe sanitaria del 118

Nel tardo pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto per soccorrere una donna colpita da malore sul monte Avvocata. A pochi metri dal Santuario, lungo il sentiero che conduce a Maiori, alcuni tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania di presidio in zona, si sono imbattuti in un gruppo di giovani di cui una ragazza che era distesa a terra, colpita da malore.

Le condizioni della giovane sono apparse subito serie, pertanto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania hanno allertato il 118 che ha attivato l’elisoccorso di Salerno con tecnico CNSAS a bordo.

L’elicottero ha sbarcato sul posto l’équipe sanitaria al verricello per poi atterrare davanti al santuario dell’Avvocata. I sanitari hanno stabilizzato la ragazza che è stata imbarellata e trasportata a spalla fino al santuario, per essere trasferita in elicottero per il trasporto presso l’ospedale "Ruggi" di Salerno.