"Tirocinio day", in Campania attivati 20mila percorsi "GOL" L'assessore regionale al lavoro, Saggese, ha fatto tappa nel Salernitano

“Con circa 20mila tirocini GOL in Campania, il percorso 4 del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori si è rivelato essere uno strumento fondamentale di inclusione lavorativa per chi era lontano dal mondo del lavoro e versava in condizioni di particolare svantaggio”, così l’assessora al Lavoro e alla Formazione professionale della Regione Campania Angelica Saggese all’evento a cui ha preso parte presso l’auditorium del Centro per l’Impiego di Oliveto Citra, intitolato “Tirocinio Day, dall’inclusione al lavoro” e dedicato ai cittadini coinvolti nei tirocini del Programma GOL con sessioni dedicate all’orientamento alla ricerca attiva del lavoro, alla erogazione di istruzioni per la redazione del curriculum vitae, per la presentazione delle candidature e per la preparazione al colloquio di lavoro e all’approfondimento della misura “Resto al Sud 2.0”.

“Il nostro obiettivo – ha aggiunto Saggese – è rafforzare il lavoro dei Centri per l’Impiego affinché eventi come questo possano diffondersi sempre più e, soprattutto, possano rappresentare un utile momento per sostenere i tirocinanti ai fini dell’inserimento lavorativo. Nostra necessità è quella di aumentare e migliorare i servizi offerti dai Centri per l’Impiego in modo da potenziarne il ruolo e farli diventare veri e propri punti di riferimento per la popolazione e per le imprese, anche grazie al potenziamento dei servizi e alla diffusione capillare sul territorio”.