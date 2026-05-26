Salerno, il seggio 2 blocca la composizione del Consiglio comunale: ecco perché Problemi in una sezione del centro, la palla passa alla Corte d'Appello

Sono ore di concitazione e di attesa a Salerno per conoscere la nuova composizione del Consiglio comunale. Dopo una notte insonne, però, lo spoglio risulta ancora "aperto". Al momento, infatti, sono stati validati i dati di 150 sezioni su 151. "Gli atti relativi alla sezione 2 del Comune di Salerno sono stato inviati all'ufficio centrale per il completamento delle operazioni". Da quanto si apprende, infatti, nel seggio 2 - allestito nella scuola "Barra", a Lungomare Trieste - non sono state completate le operazioni di spoglio e, adesso, tutto è passato all’ufficio centrale della Corte di Appello. La speranza è di riuscire a risolvere il tutto entro la giornata. Nel frattempo, però, non essendoci i dati definitivi non è stato possibile completare i calcoli e procedere con l'assegnazione dei seggi che decreteranno la composizione del futuro Consiglio comunale di Salerno.