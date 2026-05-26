Traffico di droga dal Sud America al porto di Salerno: 8 arresti, maxi sequestro L'operazione di Procura e Guardia di Finanza: scoperti 180 chili di stupefacenti

La Guardia di finanza di Salerno, in collaborazione con lo Scico delle fiamme gialle, hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione ha portato all'arresto di 8 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio.

Cocaina dal Sud America via mare: furti di imbarcazioni per l'esfiltrazione della droga

Le indagini hanno preso di mira un sodalizio criminale specializzato nell'importazione in Italia, tramite vettori marittimi, di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America. Nel corso delle attività investigative sono stati sequestrati oltre 180 chilogrammi di cocaina transitati presso lo scalo marittimo di Salerno. Secondo quanto emerso, alcuni degli indagati avrebbero inoltre compiuto furti di imbarcazioni nel porto di Salerno con il preciso scopo di esfiltrazione dello stupefacente giunto dall'estero.

Gli otto arrestati

Sei degli indagati sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere: M.B., nato a Salerno il 15 luglio 1980; G.C., nato a Cercola il 30 aprile 1985; R.D.S., nato a Pollena Trocchia l'11 maggio 1971; E.F., nato a Cercola l'8 maggio 1988; A. L., nato a Napoli il 29 settembre 1989; O.A.S.J., nato a Panama il 12 maggio 1975. Per altri due indagati, V.D.P., nato a Napoli il 1° febbraio 1993, e F.L., nato a San Giorgio a Cremano il 12 settembre 1990, è scattata la misura degli arresti domiciliari.