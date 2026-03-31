Una camicia indossata da Giovanni Amendola donata al Comune di Sarno Mercoledì 8 aprile iniziative a 100 anni dalla sua scomparsa

Il Comune di Sarno ospiterà, mercoledì 8 aprile 2026, la commemorazione ufficiale in memoria di Giovanni Amendola, figura centrale dell’antifascismo liberale italiano, a 100 anni dalla sua scomparsa.



In occasione delle celebrazioni, la famiglia Amendola donerà al Comune di Sarno la camicia indossata da Giovanni Amendola dopo le dimissioni dall’ospedale di Pistoia, a seguito della violenta aggressione squadrista subita nel 1925, insieme a fotografie inedite (come questa allegata) e cimeli di grande valore storico. Si tratta di un primo lascito della famiglia finalizzato alla realizzazione del Museo Nazionale dedicato a Giovanni Amendola a Sarno, un patrimonio che contribuirà a custodire e tramandare la memoria di un uomo che ha fatto la storia italiana.



Giornalista e politico, tra i più lucidi oppositori del regime fascista, Giovanni Amendola rappresenta ancora oggi un punto di riferimento nella difesa delle libertà democratiche e dello Stato di diritto. Simbolo di coraggio e coerenza morale, fu vittima delle violenze squadristiche, pagò con la vita il suo impegno civile, diventando simbolo di coraggio e coerenza morale.

A sottolineare il profondo significato della celebrazione è il sindaco di Sarno, Francesco Squillante: “Giovanni Amendola è stato non solo un protagonista della vita politica italiana, ma un uomo che ha lottato per la libertà, la democrazia e i diritti quando queste parole non erano scontate. Ha avuto il coraggio di opporsi apertamente al fascismo, pagando un prezzo altissimo per le sue idee e per la sua coerenza. Ricordarlo a 100 anni dalla sua morte significa rinnovare un impegno: difendere ogni giorno i valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica”.



La giornata si aprirà alle ore 9.30 con la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in Piazza IV Novembre, seguita da un momento musicale a cura degli istituti comprensivi “Giovanni Ammendola", “De Amicis Baccelli” e “Antonio Esposito”.

Alle ore 10.00, presso l’aula consiliare del Comune di Sarno, sarà presentato il programma annuale delle celebrazioni.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco, Francesco Squillante, e di Giovanni Amendola, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Amendola, interverranno Giuseppe Sodano, presidente del Consiglio Comunale di Sarno, Matilde Squillante, presidente del Rotary Club Nocera Inferiore – Sarno, e Rossella Pace, segretario del Comitato Nazionale.

Alle 11 la presentazione del volume “L’uomo che sfidò Mussolini - Giovanni Amendola antifascista liberale” di Antonio Carioti, alla presenza dell’autore. Il momento di approfondimento vedrà la partecipazione di studiosi di storia contemporanea, tra cui Alfonso Conte e Eugenio Capozzi, con la moderazione di Antonella Amendola.

La celebrazione si inserisce nel quadro delle celebrazioni nazionali dedicate a Giovanni Amendola e intende coinvolgere la città di Sarno, in particolare le giovani generazioni, in un percorso di memoria e consapevolezza.

