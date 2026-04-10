Assistenza, cura e innovazione: a Fisciano nasce Vignadonica Senior Co-Housing Casa albergo, comunità tutelare e appartamenti: un nuovo modello abitativo per tutte le esigenze

Immersa nel verde e nella tranquillità della Valle dell’Irno, Vignadonica Senior Co-Housing è la soluzione ideale per chi vuole sentirsi sempre a casa senza mai smettere di essere se stesso. Un concetto che è alla base della struttura nata in via Vignadonica, nella frazione di Pizzolano del comune di Fisciano.

Ospitalità, assistenza e attività sono i punti di forza di una struttura che offre un nuovo modello abitativo, combinando autonomia e vita comunitaria, per garantire supporto, relax, coccole e condivisione ai suoi ospiti.

Tre i servizi principali offerti: la casa albergo, dedicata agli anziani che necessitano di assistenza e supporto nella vita quotidiana: dalla cura della persona alla gestione delle terapie, fino alla fisioterapia e alle attività dedicate al benessere. Oltre all’aspetto sanitario, la casa albergo mette a disposizione ambienti per il relax e la socialità.

Centrale nel progetto è anche la comunità tutelare, un reparto dedicato a persone adulte in situazioni di fragilità che necessitano di un supporto socio-assistenziale costante e di vivere in un ambiente sicuro finalizzato al benessere e al recupero della persona.

Tra i servizi innovativi e di eccellenza spiccano la palestra e la sala Snoezelen, un ambiente multisensoriale progettato per il rilassamento, l'esplorazione e la stimolazione sensoriale controllata.

Un progetto arricchito dal “Vignadonica Resort”, una struttura già esistente in ambito alberghiero che si trova accanto al corpo centrale e che è dotata di 26 appartamenti attrezzati con ogni confort e di una superficie di 40 metri quadri.

Una soluzione ideale per persone autosufficienti, immaginata per chi desidera mantenere la propria autonomia senza rinunciare ai momenti di condivisione: gli ospiti potranno accedere alla Casa Albergo, sia per usufruire di assistenza sanitaria che per condividere momenti di relax e allegria.