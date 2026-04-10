Rissa tra i passeggeri del treno alta velocità, spuntano i coltelli Tre giovani denunciati, paura tra i passeggeri

Grave episodio di violenza a bordo di un treno alta velocità diretto a Roma. Ieri sera tre giovani avrebbero prima litigato a bordo, per poi passare rapidamente dalle parole ai fatti con l'impiego di coltelli.

I tre sono stati fatti scendere dal convoglio nei pressi della stazione di Sapri, ma il litigio è proseguito con una colluttazione e l'impiego delle lame. Una persona che ha provato a fare da paciere è rimasta ferita alla testa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sapri, i poliziotti della Polfer e le ambulanze del 118. I coltelli sono stati sequestrati, mentre i tre giovani sono stati denunciati con le accuse di rissa, porto ingiustificato di armi e interruzione di pubblico servizio.