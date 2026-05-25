Union Brescia-Salernitana, via libera alla prevendita con limitazioni Niente trasferta libera, le ultime

Arriva il via libera ma con limitazioni alla prevendita per il settore ospiti di Union Brescia-Salernitana, semifinale di ritorno dei Playoff Serie C. Dalle ore 15:00 di oggi e fino alle 19:00 di domani, martedì 26 maggio, sarà possibile acquistare i tagliandi del settore ospiti dell’impianto bresciano (Curva Sud, capienza 1026 posti) al costo di 10 euro più diritti di prevendita (ridotto 7 euro più diritti di prevendita per donne, over 65 e under 20) online sul sito Vivaticket e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai residenti in provincia di Salerno e solo se possessori di fidelity card dell’U.S. Salernitana 1919. Nel giorno di disputa della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti. La vendita dei biglietti negli altri settori dello stadio Rigamonti non sarà consentita ai soli residenti in provincia di Salerno.