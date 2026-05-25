Quorum raggiunto: eletti i primi sindaci in provincia di Salerno Casal Velino, Sicignano degli Alburni e Sassano hanno, di fatto, già le nuove fasce tricolori

Con le urne ancora aperte per il secondo giorno di votazioni, tre comuni della provincia di Salerno hanno già il loro sindaco virtualmente eletto. Si tratta di Casal Velino, Sicignano degli Alburni e Sassano, tutti e tre accomunati dalla presenza di una sola lista in gara e dal raggiungimento del quorum necessario alla validità della consultazione.

Casal Velino: Silvia Pisapia verso la riconferma

A Casal Velino l'affluenza ha raggiunto il 51,76% alle 23 di domenica 24 maggio, superando la soglia minima richiesta. La candidata sindaca Silvia Pisapia, unica in campo, si avvia così verso la riconferma alla guida del comune cilentano.

Sicignano degli Alburni: Giacomo Orco pronto al bis

A Sicignano degli Alburni l'affluenza alla chiusura delle urne di domenica sera è stata del 67,24%. Il sindaco uscente Giacomo Orco, che guidava l'unica lista presentata, è dunque pronto a ottenere il secondo mandato.

Sassano: Nicola Pellegrino sindaco per la prima volta

A Sassano ha votato il 59,15% degli aventi diritto entro le 23 di domenica. L'unica lista in corsa era quella guidata da Nicola Pellegrino, che con il superamento del quorum diventa sindaco per la prima volta.