Pallamano A1. Jomi Salerno, sfuma il sogno scudetto: Erice fa festa alla Palumbo Le siciliane trionfano 22-20 e chiudono la pratica in gara 2

La Jomi Salerno si arrende anche in gara 2 della finale Scudetto contro AC Life Style Erice con il punteggio di 20-22. La formazione ericina conquista così il primo Scudetto della propria storia al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. Resta il rammarico per la squadra allenata da Adrian Chirut, protagonista di un ottimo primo tempo

ma calata nella ripresa, lasciando spazio alla rimonta delle siciliane.

L’avvio di gara sorride alla Jomi, trascinata da una straordinaria Margherita Danti, premiata al termine dell’incontro come MVP della finale. Dopo un inizio equilibrato, le salernitane prendono in mano il match e al quarto d’ora conducono sul 7-5. La squadra campana continua a spingere e al 23’, grazie alla rete di Giulia Fabbo, trova il massimo vantaggio sul

+4 in uno dei momenti migliori della partita. Il primo tempo si chiude così sul 13-10 per la Jomi Salerno.

Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia della sfida. Erice rientra in campo con maggiore intensità e, trascinata dalle parate decisive di Chana Masson, piazza un break di

2-6 nei primi quindici minuti del secondo tempo, ribaltando il risultato sul 15-16 al 45’. Da quel momento il match si trasforma in una battaglia punto a punto. Al 53’ è Malovic a firmare

il gol del 18-18, mantenendo viva la speranza salernitana. Nel finale, però, è Erice ad avere maggiore lucidità: sul 20-20, a meno di due minuti dalla sirena, la rete di Ahanda vale il

nuovo vantaggio per le siciliane. La difesa ericina resiste all’ultimo assalto della Jomi e, nell’azione successiva, arriva il definitivo 20-22 che chiude la contesa e consegna lo

Scudetto alla formazione trapanese.

Si chiude così la stagione della Jomi Salerno impreziosita comunque dalla conquista della Coppa Italia.

JOMI SALERNO: Mangone 1, Dalla Costa 5, Lepori, Rossomando, Fabbo 6, De Santis, Woller 2, Danti, Lanfredi, Salvaro, Lauretti Matos, Malovic 3, Nukovic 1, Gislimberti 1, Andriichuk 1, Piantini. ALL. ADRIAN CHIRUT

AC LIFE STYLE HANDBALL ERICE: De Marinis, Bernabei 2, Tarbuch, Losio, Masson, Bizzotto 2, Zizzo, Manojlovic 1, Do Nascimento 3, Iacovello, Dalle Crode, Pessoa 1, Ahanda

3, Niakatè 3, Cabral Barbosa 7. ALL. FREDERIC BOUGEANT