Salernitana-Brescia 1-1, De Boer: "Gol atteso, ora a Brescia per vincere" Il regista: "Ora dobbiamo recuperare e crederci fino alla fine"

Una perla. Kees De Boer ha fatto esplodere l’Arechi. Il suo gol però è stato rimontato da Crespi. Il mediano ha commentato Salernitana-Union Brescia 1-1: “Ho ricevuto la palla da Isma e l’unica cosa che ho pensato è che potevo tirare, so che devo tirare di più. Ho preso la porta ed è andata bene. Crespi? Anche lui ha fatto un gol incredibile, mercoledì sarà dura ma siamo fiduciosi. Il Brescia è forte, non voglio parlare di arbitri, a volte io e Tascone siamo a due contro tre centrocampisti, dobbiamo parlare meglio in certi casi. E’ stata una buona partita secondo me da parte di tutte e due le squadre. Fatica? Forse sì, anche un po’ mentale, mi sentivo un po’ più affaticato del solito, ma è normale sono i playoff e da domani faremo di tutto per recuperare forte. Non sarà facile ma ho fiducia in questa squadra e so che possiamo vincere”.

Ora il discorso si sposta sul ritorno: “Ci crediamo, ovvio. L’ho detto dal primo giorno, anche quando abbiamo perso qualche partita e il campionato è andato, se non ci credessimo non avrebbe nemmeno senso scendere in campo".