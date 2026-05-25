Brescia-Salernitana, in mattinata il Gos: i tifosi aspettano il via libera Oltre mille tifosi granata pronti a prendere posto nel settore ospiti del Rigamonti

Voltare pagina immediatamente. La Salernitana cerca di mettersi subito alle spalle la delusione per il pari amaro con l’Union Brescia che ha cancellato il piccolo vantaggio da conservare nei 90’ minuti che si preannunciano roventi al Rigamonti. Ci sarà da fronteggiare il fattore campo, senza alcun vantaggio extra per le rondinelle, con il discorso qualificazione che verrà rinviato ai supplementari o successivamente ai rigori in caso di parità.

In mattinata è in programma il Gos che dovrà decidere misure e modalità di trasferta per i supporters granata. Venerdì era arrivato l’alert dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Il giudizio per Union Brescia-Salernitana era stato sospeso "al fine di approfondire l'analisi dei rischi connessi alle gare; al contempo, fino all'assunzione di determinazioni in merito, si invitano le Leghe competenti ad interessare le società organizzatrici affinché non venga avviata la vendita dei tagliandi e restino sospese le adesioni ai programmi di fidelizzazione”. Gli oltre mille tifosi che potranno prendere posto nel settore ospiti del Rigamonti aspettano, anche alla luce dell’ottimo rapporto che lega le due tifoserie, con l’amicizia quasi trentennale ribadita ieri con striscioni, cori e applausi da entrambe le fazioni.