Salernitana-Brescia 1-1, Cosmi: "Inutile passare dalla gioia al dramma" Il tecnico: "Si è vista gente stanca ma chi è entrato non h dato di più"

"Non è finita". Serse Cosmi ha commentato Salernitana-Union Brescia 1-1 e lancia messaggi chiari: “Il Brescia ha dimostrato di stare molto meglio di noi a livello fisico, questo pareggio dispiace perché fino nel recupero vincevi. Però bisogna essere onesti e dire che questo pari premia più noi che loro. Sono stati due gol bellissimi quelli di De Boer e Crespi. E qualcuno dimentica che con un pareggio non usciamo. Se il Brescia è venuto qui e ha dimostrato di avere personalità mettendoci in difficoltà non capisco perché non possiamo farlo anche noi. Il Brescia è la più forte affrontata ma noi possiamo solo migliorare. Oggi si è vista un po’ di gente stanca e chi è entrato non ha dato di più di chi è uscito, tranne Inglese che gestisce ogni pallone da calciatore. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto per provare a tenere il loro dominio a centrocampo per presidiare meglio ma non è stato così. Non è stata la giornata in linea con il passato ma passare dall’entusiasmo al dramma non mi appartiene. Ora valuteremo e andremo in campo partendo dal pareggio, non siamo fuori”.

"Restare fuori è durissima"

Una gara durissima, con amarezza per il gol nel finale: “Era difficile ipotizzare quella giocata. Un gol del genere al 94’ con il piede non preferito è stato incredibile. E’ il primo tempo ed è tutto ancora in gioco. Come è stato restare fuori? Non lo auguro nemmeno al mio miglior nemico che è quello che mi ha mandato in tribuna oggi”.