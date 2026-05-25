Salernitana, la società torna al completo: la reazione di Iervolino al pari Il patron si gode un Arechi quasi da sold-out. Il gol di Crespi rimanda tutto a mercoledì

Prima il sorriso per un Arechi pieno, vibrante. Poi la smorfia al gol del pari di Crespi. La sensazione però è che il discorso sia ancora aperto. Alla Salernitana servirà espugnare il Rigamonti per regalarsi l’ultimo atto di un playoff serie C tutto da vivere. Danilo Iervolino lascia l’Arechi con il rimpianto per la vittoria sfumata solo nel recupero del primo atto ma anche con la consapevolezza che la sua Salernitana battaglierà darà tutto, fino all’ultima goccia di energia per prendersi la finale. Il patron si è goduto un Arechi da brividi, vicinissimo al sold-out. Anche in tribuna autorità le poltrone sono andate via via riempendosi. C’è stato il ritorno di Maurizio Milan, presidente granata, impegnato nelle scorse settimane sul fronte cessione e nella trattativa poi saltata con Rufini. Iervolino si è accomodato tra il suo presidente e il suo amministratore delegato Umberto Pagano, lui invece vicino alla squadra in questi mesi così delicati.

Le parole di Cosmi

Chi aspettava un segnale da mesi era Serse Cosmi. L’allenatore ha sempre manifestato l’importanza di avere vicino il patron. “Ho parlato con Iervolino prima del match”, ha ammesso il tecnico. Per lui un prepartita e 90' insoliti, non vissuti sul terreno di gioco ma con l'obbligo di spostarsi in sala stampa a causa della squalifica.