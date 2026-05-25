Sorpresi a rubare rame in un immobile comunale in ristrutturazione: arrestati L'operazione dei carabinieri con il supporto della polizia municipale

Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Stazione di Pontecagnano Faiano, in collaborazione con la Polizia Municipale, con l'accusa di furto aggravato. Il fermo è avvenuto nella mattinata del 22 maggio scorso.

Furto in una struttura pubblica in ristrutturazione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, la coppia si sarebbe introdottiaall'interno di un immobile comunale in fase di ristrutturazione dopo aver danneggiato la recinzione perimetrale. Una volta all'interno, gli indagati si sarebbero impossessati di materiale in ferro e rame ricavato dall'impianto di climatizzazione della struttura.

Attrezzi da scasso e refurtiva trovati in loro possesso

Al momento del fermo, i due indagati sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso e di alcuni sacchi contenenti il materiale asportato. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto del personale della Polizia Municipale.