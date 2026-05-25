Salernitana, Matino si aggiunge ai diffidati. Multa al Brescia Per i granata ora la lista dei calciatori a rischio squalifica è lunghissima

La Salernitana allunga la sua lista dei diffidati. Con il cartellino giallo incassato ieri anche Emmanuele Matino ora è a rischio squalifica. Il difensore potrebbe saltare l'eventuale finale di andata insieme a Cabianca, Ferrari, Inglese, Tascone e Villa. Una lista lunghissima che ora rischia di diventare un fardello pesantissimo.

Nel documento del Giudice Sportivo c'è spazio anche per l'Union Brescia. Multa di 200 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver divelto e danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato".