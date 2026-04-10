Salernitana, altro stop verso Trapani: Cosmi 'gestisce' Antonucci

Il trequartista resta a riposo. Domani mattina la partenza per la Sicilia

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Salerno.  

Non arrivano buone notizie verso Trapani per Serse Cosmi. Nella penultima seduta di allenamento prima della sfida in Sicilia, la Salernitana deve fare i conti con lo stop di Mirko Antonucci. Il trequartista granata è stato lasciato precauzionalmente a riposo. Per Cosmi si tratterebbe, in caso di forfait, di una nuova defezione in un reparto offensivo che dovrà rinunciare già ad Achik e Molina, fermati dal Giudice Sportivo, e al lungodegente Inglese. L'ex Bari ha fatto non poca fatica in questa seconda parte di stagione in granata, senza mai riuscire a lasciare il segno. Nell'idea di 3-4-1-2 avrebbe potuto trovare spazio, ora il nuovo contrattempo.

Cosmi deve fronteggiare le assenze di Tascone, Achik e Molina per squalifica alle quali si aggiungono anche le condizioni non ottimali di altri titolari: differenziato per Cabianca che verrà gestito senza correre rischi. Palestra e terapie per Berra e Capomaggio, per quest'ultimo si prova il recupero per Foggia. Novità nella gestione del prepartita: la squadra partirà domattina per la Sicilia. La seduta di rifinitura si terrà domani pomeriggio direttamente nella sede del ritiro pre-partita.

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