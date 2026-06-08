Ex Salernitana, gioia Ederson: Ancelotti lo chiama in extremis per i Mondiali Il mediano scovato da Sabatini sostituirà l'infortunato Wesley

Anche il Brasile di Carlo Ancelotti si tinge di sfumature granata. Dalla grande esclusione alla chiamata in extremis. Ederson completa la sua metamorfosi e lo fa aggiungendo al suo palmares anche la partecipazione ai prossimi Mondiali. Il centrocampista è stato selezionato da Carlo Ancelotti dopo l’infortunio di Wesley. L’esterno della Roma si è fermato in amichevole con l’Egitto. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione all’adduttore della coscia sinistra, un infortunio che non gli permetterà di recuperare in tempo per il torneo.

Al suo posto Carlo Ancelotti, ct della Selecao ha scelto di convocare l’ex Salernitana Ederson. Momento magico per il mediano scovato da Walter Sabatini, in un’estate che sarà quella del grande salto con l’addio ormai nell’aria all’Atalanta per passare al Mancheser United per circa 50 milioni di euro. Per lui già 3 gettoni in verdeoro, tra amichevoli, qualificazioni mondiali e Coppa America, ora la chiamata più prestigiosa delle sua carriera. Dopo Bronn, Cabral, Hrustic e Ochoa, si allunga la lista di ex granata presente alla Coppa del Mondo 2026.