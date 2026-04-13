Asl Salerno, consegnato il nuovo ambulatorio odontoiatrico mobile Sarà dotato di una équipe multidisciplinare

E' stato consegnato presso l'ospedale di Battipaglia il nuovo motorhome sanitario dell’ASL Salerno, un ambulatorio odontoiatrico mobile. È il primo a livello nazionale, acquisito nell’ambito del Piano Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (PNES).

Il progetto, realizzato con il supporto dell’INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà), è rivolto alle fasce più fragili della popolazione, in particolare ai cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro e ai cittadini stranieri. L’ambulatorio odontoiatrico itinerante, dotato di un’équipe multidisciplinare, garantirà attività di informazione ed educazione sanitaria, visite odontoiatriche e fornitura di protesi mobili per i pazienti che ne necessitano.

Opererà su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione alle aree interne e più disagiate, al fine di ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contrastare la povertà sanitaria.

Presente alla consegna anche il dg Gennaro Sosto, che ha dichiarato: “Un altro traguardo importante per l’ASL Salerno. L’obiettivo è raggiungere tutti i punti della provincia, soprattutto

quelli più difficilmente accessibili. Vogliamo costruire una rete di servizi sempre più prossima ai cittadini, ampliando progressivamente l’offerta anche in ambito odontoiatrico”.

Prezioso è stato il contributo fornito dall’U.O.C. Ingegneria Clinica e HTA, diretta da Francesca Perrina, per il lavoro svolto nella gestione dell’intero iter tecnico-amministrativo, dall’acquisizione al collaudo del mezzo. Il progetto sarà coordinato da Antonio Coppola, Direttore della U.O.C. Governance dei processi di telemedicina e di applicazione dell’intelligenza artificiale, con il contributo del Coordinamento Socio Sanitario diretto da Annunziata Cuccurullo e di Luca Morrone, dirigente referente della UOC Sviluppo Strategico dell'Asl Salerno Innovazione Organizzativa e Comunicazione e di Giovanni Pentangelo referente per le cure odontoiatriche.

Per maggiori informazioni sono disponibili i contatti dedicati sul sito aziendale, nella sezione PNES.