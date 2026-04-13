Omicidio Gaetano Russo, riapre il forno ed i figli portano il pane sulla tomba Il messaggio: "Metteremo tutto l'impegno per renderti fiero anche da lassù"

"Metteremo tutto l'impegno per renderti fiero anche da lassù". E' la promessa che i figli di Gaetano Russo, il panettiere 61enne ucciso a Sarno, hanno fatto al padre. Ad oltre due mesi da quella tragica notte, la famiglia ha riaperto la salumeria di famiglia, portando un simbolico panino sulla tomba del genitore.

"Vita mia, oggi abbiamo acceso il forno..Raimondo ha fatto il pane spero tu sia orgoglioso da lassù..", si legge in un post pubblicato dalla figlia di Russo. "L'ho portato da te subito come ho fatto sempre quando avevo qualcosa di bello da mostrarti. Correvo da te sempre per avere la tua approvazione per un consiglio. Hai impastato una vita di bene non solo il pane, ma soprattutto sentimenti ed umanità nel nostro cuore", lo straziante messaggio dei figli di Russo e della moglie.

"Ci manchi papà anche se a volte manca la forza nelle mani,anche se il cuore lo sentiamo in mille pezzettini, anche se i nostri occhi non smettono di guardarsi intorno per cercarti, anche se casa è vuota senza di te.. Metteremo tutto l'impegno per renderti fiero anche da lassù. Papà Ti Amiamo!! Con Amore tua moglie e i tuoi figli".