Salernitana Women, pari d'oro con l'Academy Abatese (2-2): playoff più vicini Granatine al secondo posto a due giornate dal termine. Vanoli: "Risultato che ci premia"

La Salernitana Women si avvicina ai playoff promozione. Nella terzultima giornata del campionato di serie C femminile, la squadra di Rodolfo Vanoli va in vantaggio di due gol sull'Academy Abatese ma poi si fa rimontare (2-2). Un risultato però che non mina la corsa verso i playoff delle granatine, con un vantaggio di tre punti sulle dirette concorrenti a due turni dalla fine e con un margine importante in termini di differenza reti sulle avversarie in caso di arrivo a pari punti.

La partita

Nei primi minuti il match è equilibrato, con le squadre che si studiano e cercano il varco giusto nella metà campo avversaria. L’episodio che sblocca la gara arriva al 10’: Manca viene atterrata in area da Battimelli e l’arbitro Vitale assegna il calcio di rigore alle padrone di casa. Dagli undici metri Klai spiazza Pascale e porta avanti la Salernitana. L’Academy Abatese prova a reagire, conquistando diversi calci piazzati senza però riuscire a rendersi pericolosa. Al 39’ le granata sfiorano il raddoppio con una rapida ripartenza: De Lucia riceve in corsa da Buechel e appoggia per Deschamps, la francese salta Vigiani e serve in area Manca la cui conclusione viene respinta con un miracolo da Pascale, costretta ad intervenire con i piedi. Al 43’ si fanno rivedere anche le ospiti con Penna che serve Catalano, ma il mancino del capitano dell’Abatese termina alto. La prima frazione di gioco si chiude sull’1-0.

Nella ripresa sono i calci piazzati a fare la differenza. Al 5’ Klai batte un calcio d’angolo sfiorando il gol olimpico: Pascale respinge con i pugni, ma sulla ribattuta Manca è la più reattiva e con una conclusione acrobatica di destro firma il 2-0. La risposta dell’Abatese è immediata: al 10’ sugli sviluppi di un corner battuto da Nicoletti, Pellecchia accorcia le distanze. Al 15’ arriva anche il pareggio: su punizione dalla metà campo battuta ancora da Nicoletti, Penna anticipa Sassi e di testa realizza il 2-2. Nel finale la Salernitana prova a riportarsi in vantaggio, senza però riuscire a trovare il guizzo decisivo. L’occasione più importante arriva al 36’ su punizione di Klai, il cui tiro viene però deviato in corner da una super Pascale. Dopo cinque minuti di recupero Vitale fischia tre volte, il match termina 2-2.

Il commento

L'analisi di Rodolfo Vanoli nel post-gara: "Vista la situazione classifica questo pareggio ci premia. Manca un risultato positivo e speriamo domenica prossima di chiudere il discorso qualificazione, queste ragazze se lo meritano. Dispiace i due gol subiti perché sapevamo fossero brave sulle palle inattive, abbiamo lavorato molto su questo aspetto in settimana. Se vogliamo fare l’ulteriore step non ci possiamo permettere questi errori. Bisogna però anche pensare al percorso fatto da agosto ad oggi, a inizio stagione nessuno pensava che si poteva arrivare a questo punto della classifica. Tutto merito di queste ragazze e della società che c’è sempre stata vicina. Continuiamo a lavorare con serenità in vista della prossima sfide”. Il mister ha concluso con un pensiero su mister Della Calce: “Dino non era soltanto l’allenatore della Salernitana Women Under 15, ma era un amico. Una persona che ci era sempre vicino. Oltre a questo il dispiacere è ancora più grande perché lascia una famiglia e questo ci tocca ancora di più. Ci tenevamo a fare qualcosa di più anche per Dino ma le ragazze hanno sicuramente dato il massimo anche per lui e va bene così”.