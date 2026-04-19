Agropoli, nuove proteste per l'ospedale: attivista in catene dinanzi ai cancelli

L'appello alla politica: «Riaprite l'ospedale»

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Agropoli.  

Nuove proteste ad Agropoli per chiedere la riattivazione dell’ospedale. Cittadini ed associazioni sono scesi nuovamente in strada per richiamare l’attenzione sulle condizioni della sanità nel territorio cilentano e per sollecitare la riapertura del pronto soccorso. Iconica la protesta messa in campo da Antonio Corrado Mancino, attivista che si è incatenato dinanzi ai cancelli dell’ospedale.

Nel corso della protesta, il cittadino si è rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo un intervento immediato. «Adesso basta, aprite l'ospedale», ha dichiarato

La riattivazione del presidio di Agropoli, tra l’altro, secondo i cittadini diventa ancora più necessaria nel periodo estivo quando la provincia a sud di Salerno diventa una delle principali mete turistiche della regione. 

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