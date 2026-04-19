Pallamano A1. Jomi Salerno, successo esterno nella prima dei play-off Le salernitane vincono 38-21 e ipotecano il passaggio del turno: sabato il ritorno

La Jomi Salerno domina nettamente l’andata dei quarti di finale playoff, superando la Casalgrande Padana con un eloquente 38-21 e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Al Palakeope va in scena una gara a senso unico: le ragazze guidate da Adrian Chirut prendono subito il controllo e non lo lasciano più. Già all’11’, il gol di Lanfredi vale il 2-8, costringendo coach Barani al timeout nel tentativo di arginare l’ondata campana.

Il copione però non cambia: Salerno continua a spingere e, al quarto d’ora, è l’ex di turno Asia Mangone a firmare l’11-3. La squadra salernitana si dimostra compatta in difesa e cinica in attacco. Poco prima dell’intervallo, il sette metri trasformato da Dalla Costa fissa il punteggio sul 10-21, indirizzando ulteriormente il match. Nella ripresa, la Jomi gestisce senza difficoltà l’ampio vantaggio, concedendosi anche ampie rotazioni per dare spazio a tutte le giocatrici.

Da segnalare il ritorno tra i pali di Antonella Piantini, al rientro dopo un lungo stop per infortunio, e la prestazione realizzativa di Giulia Rossomando, top scorer dell’incontro con 8 reti. La gara di ritorno è in programma sabato 25 aprile alla Palestra Palumbo, dove Salerno cercherà di completare l’opera e staccare il pass per la semifinale.

JOMI SALERNO: Mangone 4, Dalla Costa 4, Lepori 1, Rossomando 8, Fabbo 2, De Santis 6, Woller, Danti, Lanfredi 2, Lauretti Matos 3, Salvaro 2, Nukovic, Gislimberti 2, Andriichuk 4, Piantini. ALL. ADRIAN CHIRUT

CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Baroni, Franco 3, Iyamu 3, Artoni S. 3, Bonacini, Bacchi, Rossi 2, Artoni A. 4, Capucci 1,Taccucci 1, Cosentino 1, Stefanelli 1, Lusetti 2, Galletti, Giubbini. ALL. ELENA BARANI