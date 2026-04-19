Givova Scafati, il giorno dei giorni: il derby con Avellino vale un pezzo di A1 Alle 18 la super-sfida al PalaMangano

In palio c’è la conferma del primo posto per i gialloblu, poi mancherà una sola gara alla fine della regular season. Ed è anche un derby. Givova Scafati – Unicusano Avellino (domenica19 aprile ore 18) è la partita clou della 37esima giornata di serie A2. Un match senza appello. Una sfida nella quale anche gli irpini si giocano qualcosa di importante: le ultime chance per accedere direttamente ai playoff. La Beta Ricambi Arena – PalaMangano sarà sold out per l’occasione, con i tifosi pronti a sostenere a gran voce la squadra di coach Frank Vitucci.

“Siamo stati artefici di una grande cavalcata - evidenzia il gm Franko Bushati nel presentare il confronto - che ci vede in testa alla classifica insieme a Pesaro e Bologna. Siamo stati capaci di arrivare qui lavorando duramente: giorno dopo giorno in allenamento, partita dopo partita, con grande entusiasmo e spirito di abnegazione. Il clima positivo, l’attenzione ai dettagli e la sintonia nella squadra non cambieranno neanche adesso. La nostra testa è alla gara con Avellino, una formazione solida e di alta classifica. Per di più, è un derby. Sono sicuro che i nostri tifosi non faranno mancare neanche stavolta il massimo sostegno ai ragazzi”.

Avellino è reduce da due vittorie consecutive, nonostante le assenze di alcune pedine importanti nel pacchetto italiani: Giacomo Dell’Agnello e Alessandro Grande. Ma nelle ultime settimane sono stati i due americani, Chandler e Lewis, a mostrare di aver raggiunto un ottimo livello di forma. Inoltre, ci sono i due “freschi” ex , Pullazi e Fresno, da controllare. Ed ex sono anche Pini e coach Di Carlo. Infine gli irpini hanno un giocatore di grande qualità come Federico Mussini e un tiratore del calibro di Mikk Jurkataam.