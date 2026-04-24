VIDEO | Predoni dei rifiuti a Salerno, blitz notturno della Municipale: 4 fermi Il fuggi fuggi alla vista degli agenti: a supporto dell'operazione anche Salerno Pulita

Il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del capitano Mario Elia, ha condotto nella tarda serata di ieri una vasta operazione di controllo nei quartieri cittadini per contrastare il fenomeno dei cosiddetti predoni dei rifiuti, persone che rovistano tra i carrellati sottraendo materiali da rivendere. All'azione hanno partecipato anche gli operatori di Salerno Pulita.

Il blitz: dieci in fuga, quattro fermati e merce sequestrata

L'intervento ha interessato diversi quartieri della città e ha consentito di monitorare numerosi punti di conferimento dei rifiuti. Alla vista delle pattuglie, dieci persone si sono date alla fuga per evitare l'identificazione. Altri quattro individui sono stati invece fermati, identificati e trovati in possesso di materiale sottratto dai contenitori, che è stato posto sotto sequestro.

Tra gli oggetti recuperati figurano RAEE, piccoli apparecchi elettrici, componenti metallici, materiali tessili, calzature e accessori in buono stato, tipologia di materiale che queste persone cercano sistematicamente nei rifiuti in quanto facilmente rivendibile. Oltre a configurare un illecito, il comportamento genera degrado urbano: i sacchetti vengono spesso aperti e il contenuto abbandonato a terra, con evidenti ricadute sulla sicurezza e sul decoro della città.

L'appello di Salerno Pulita: differenziata corretta per ridurre i furti

L'amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, ha colto l'occasione per richiamare i cittadini alle proprie responsabilità nella gestione dei rifiuti. Evitare di inserire RAEE, metalli e oggetti potenzialmente rivendibili nel non differenziabile, ha spiegato, significa ridurre drasticamente le opportunità di furto e i conseguenti episodi di degrado. Salerno Pulita rinnova altresì l'invito a conferire correttamente i materiali presso i centri di raccolta dedicati e a segnalare comportamenti sospetti.

I controlli proseguono: impegno straordinario nonostante l'organico ridotto

L'operazione rientra in un piano di controlli programmati che proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori verifiche sul territorio. Va sottolineato che gli agenti della Polizia Municipale conducono questo tipo di servizi oltre l'orario ordinario, garantendo una presenza straordinaria sul campo nonostante un organico ridotto.