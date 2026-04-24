Salernitana, Cosmi sceglie la mediana. E per Gyabuaa arriva la ‘cura Ferrari’ De Boer ha scalato le gerarchie. Al suo fianco possibile chance pe l'ex Atalanta

Una certezza c’è ed è l’assenza di Galo Capomaggio. Nel centrocampo della Salernitana che si re-inventa e cerca soluzioni, l’argentino sarà defezione importantissima anche in Puglia. Sarà forfait, si spera l’ultimo, anche alla luce di quello che sarà il cammino della Salernitana nei playoff. Se dovesse essere terzo posto, con ingresso fra due settimane, il mediano sicuramente rientrerà tra i calciatori a disposizione. Al suo posto Cosmi ha scelto De Boer. Il fiammingo sta ricambiando con prestazioni importanti: geometrie, ‘primo passaggio’ pulito, caratteristica più volte sottolineata da Cosmi, ma anche una corsa fluida.

Chance per Gyabuaa

Cosmi li ha schierati un po’ tutti. Prima Carriero, poi Tascone. Ora al fianco di De Boer potrebbe scoccare l’ora di Gyabuaa. E chissà che il tecnico non possa utilizzare la cura che ha rinfrancato Ferrari, etichettato col sorriso un ‘ex bomber’ per poi dargli per due volte di fila la maglia da titolare, ricambiata con il gol e l’assist di Trapani. Nel post-Picerno aveva rimarcato così sul momento di Gyabuaa: “E’ molto amato quando sta fuori. Tutti vorrebbero che giochi. Però si devono vedere gli allenamenti. Lui deve migliorare la condizione fisica per giocare 90’. Quando la partita cala, diventa molto utile. Su certi ritmi fa fatica. E’ entrato sull’1-0 e abbiamo subito gol ma non per colpa sua. Quando ci siamo messi a tre a centrocampo ha fatto meglio. Ci serve il miglior Gyabuaa, come il pane”.